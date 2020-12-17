Потребление топлива в Украине за пять лет выросло на 30%

Потребление топлива (бензин, ДТ, автогаз) по итогам 2020 года в Украине составит 11,45 млн тонн, что на 5% больше показателя прошлого года и на 30% больше, чем в 2015 году.

Об этом в ходе онлайн-конференции Petroleum Ukraine заявил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Рынок нефтепродуктов растет, растет все пять лет кризиса, вызванного войной на востоке. При этом на 2 млн тонн только выросло потребление дизельное дизельного топлива. Если в 2015 году потребление ДТ составляло 5 млн тонн, то в текущем году оно выросло до почти 7 млн тонн. Факт – мы стали продавать больше за пять лет. Откуда тот рост? У нас экономика работает? Нет. Мы, наоборот, видим, она провалилась. Также у нас стало меньше территории – мы потеряли Донецк, Луганск, Крым, а потребление растет", – отметил Куюн, передает enkorr.

По словам Куюна, кроме дизельного топлива, за пять последних лет на 1 млн тонн, до 2 млн тонн, вырос рынок сжиженного газа. При этом рынок бензинов остается на практически на одном и том же уровне – 2,1 млн тонн.

Драйвером этого роста, по мнению Куюна, стало увеличения автопарка за счет машин, ввезенных из Европы, частными лицами.

"В Украину было везено порядка 700 тыс. автомобилей по схеме временного воза, каждый из которых, по моим пессимистичном расчетам, потребляет 200 л топлива ежемесячно" – рассказал он.

Из этого следует, по его словам, что только за счет "евроблях" потребление дизельного топлива выросло на 1,2 млн тонн, поскольку изо всех, ввезенных авто было 80% с дизельными моторами, а остальные – бензиновые, а это равно автогаз, который также пользуется особой популярностью в Украине из-за своей дешевизны.