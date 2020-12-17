Венедиктова объявила о прекращении работы конвертационного центра с оборотом в 20 миллиардов

Прокуратура совместно с сотрудниками СБУ прекратила деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Украине с годовым оборотом больше 20 млрд грн.

Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook.

"Правоохранители документировали его деятельность с сентября 2020 года и установили, что в состав конвертационного входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных на территориях нескольких областей Украины, в частности Львовской и Ривненской", – сообщила генпрокурор.

По данным следствия, оборот средств на банковских счетах предприятий составил более 1,7 млрд грн в месяц. Всего в течение 2020 году через них путем подделки документов было конвертировано более 20 млрд грн.

В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей изъято наличности почти на 60 млн грн, в том числе около $1 млн, евро, фунты стерлингов, шекели и другую валюту. Кроме этого выявлены другие доказательства противоправной деятельности: бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны и другое имущество.

"Продолжаются следственные действия. Сейчас решается вопрос об аресте имущества, сообщение о подозрении лицам, причастным к этой преступной деятельности и избрание им меры предосторожности", – добавила Венедиктова.