"Приватбанк" потребует передачи в ВС дела об обслуживании депозитов офшоров Суркисов

Государственный "Приватбанк" потребует передачи в Большую палату Верховного суда рассмотрения кассационного производства по иску офшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения.

Об этом говорится в сообщении банка.

"Такое требование является необходимым ввиду того, что данное дело имеет резонансный характер. А ранее принятые судебные решения имеют целью не справедливое правосудие, а исключительно, без принятия решения по существу, списание средств со счетов "Приватбанка" незаконным способом", – сказано в сообщении, передает Интерфакс-Украина.

По данным банка, компании-нерезиденты обратились в Верховный суд с заявлением о закрытии кассационного производства по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска.

Указывается, что основаниями для закрытия указаны якобы отсутствие процессуальной возможности обжалования в кассационном порядке постановления об обеспечении иска, что, по мнению "Приватбанка", направлено на списание средств со счетов "Приватбанка" в порядке, не предусмотренном законодательством.

Как сообщалось, 2 сентября 2020 года судья Печерского райсуда Киева Вовк полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве "Приватбанка" обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала, и этот порядок предусматривает взыскание этих средств в пользу истцов. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества "Приватбанка" в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.

"Приватбанк" обжаловал данное решение в кассационном порядке и Верховный Суд приостановил выполнение постановления об обеспечении иска..

Согласно позиции "Приватбанка", соответствующие договора компаний Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

Как сообщалось, в конце 2016 года во время национализации "Приватбанка" денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах "Приватбанка" и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с "Приватбанком" лицами.