Россия будет наращивать поддержку Донбасса, – Путин

Россия будет наращивать поддержку Донбасса как по гуманитарной линии, так и по линии прямого сотрудничества, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"Россия как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс, мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается производства, решения социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера", - цитирует Путина Интерфакс-Украина.

Путин отметил, что урегулирование ситуации на Донбассе "неизбежно рано или поздно произойдет, вопрос только когда, и это в значительной степени зависит от украинских властей".

Отвечая на вопрос о перспективах развития российско-украинских отношений, Путин заявил, что это также "в значительно степени зависит от украинских властей".

"Я не скажу от Украины, а от украинских властей. Практически все главы государства и действующий Владимир Зеленский, приходили с лозунгом прекращения конфликта на Донбассе, с лозунгом объединения страны, ну и в конечном итоге, выстраивания отношений с Россией, но ничего не получается у них. Потому что, когда они приходят к власти - опираются на большинство избирателей, а когда попадают во власть, начинают колебаться и постоянно оглядываться, ну не хватает мне, кажется, просто политического мужества, на крайние националистические силы. Так же происходит и сейчас", - сказал Путин.