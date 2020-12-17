Рада назначила министра аграрной политики
Верховная Рада проголосовала за назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.
За соответствующее постановление проголосовали 242 нардепа при необходимых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.
После этого Лещенко принял присягу в парламенте.
Лещенко возглавил Госгеокадастр в июне этого года, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.
Согласно приведенной биографической справке, Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета.
Согласно поданной декларации в реестре НАПК, Лещенко и его сын имеют два дома в Жашковском районе, а его жена – квартиру площадью 113 кв. м в Киеве.
Роман Лещенко также указал в декларации 50% уставного капитала ООО "Украинский аграрный центр", 100% в ООО "Прогрес", 100% в ООО "Агродар-Канивци".
Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль накануне анонсировал восстановление в начале 2021 года Аграрного министерства.
Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского было образовано в результате слияния двух министерства – Министерства экономического развития и торговли и Министерства аграрной политики и продовольствия после прихода правительства Алексея Гончарука.
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аграрної політики?
обладает тремя жилыми домами в Черкасской области, квартирой в Киеве, а также имеет два автомобиля марок "Toyota Land Cruiser" и "Volkswagen Tiguan".
https://old.nazk.gov.ua/sites/default/files/docs2/2019/zvity_pp/kv1/sluga_narodu/PDF.pdf Согласно финансовому отчету партии «Слуга народа» за I квартал 2019 года, Роман Лещенко в качестве физического лица пожертвовал в пользу партии свыше 1,6 млн грн.
Как же ж можно отказать такому жертвователю?