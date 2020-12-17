Рада отменила пленарные заседания до конца января

Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения четвертой сессии, предусмотрев в январе только одну пленарную неделю с 25 по 29 января, тогда как ранее пленарные заседания парламента были запланированы с 11 по 15 и с 18 по 22 января.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №4501 проголосовали 295 депутатов.

Согласно постановлению, теперь с 11 по 15 января и с 18 по 22 января запланирована работа в комитетах, которые сейчас заседают в онлайн-режиме, а также комиссиях и депутатских фракциях.

Таким образом, в январе запланирована только одна пленарная неделя – с 25 по 29 января.