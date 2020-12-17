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Рада отменила пленарные заседания до конца января

Рада отменила пленарные заседания до конца января

Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения четвертой сессии, предусмотрев в январе только одну пленарную неделю с 25 по 29 января, тогда как ранее пленарные заседания парламента были запланированы с 11 по 15 и с 18 по 22 января.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №4501 проголосовали 295 депутатов.

Согласно постановлению, теперь с 11 по 15 января и с 18 по 22 января запланирована работа в комитетах, которые сейчас заседают в онлайн-режиме, а также комиссиях и депутатских фракциях.

Таким образом, в январе запланирована только одна пленарная неделя – с 25 по 29 января.

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Бедненькие, трудаголики наши.
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17.12.2020 13:29 Відповісти

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