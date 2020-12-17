Кличко обещает открыть две новые станции метро в Киеве в 2021 году
Мэр Киева Виталий Кличко прогнозирует открытие до конца 2021 года двух новых станций на Сырецко-Печерской (М3, "зеленой) линии столичного метрополитена.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы делаем все, чтобы до конца следующего года открыть две новых станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды" в сторону Виноградаря", - сказал Кличко.
Джерело: Интерфакс-Украина
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