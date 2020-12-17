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Кличко обещает открыть две новые станции метро в Киеве в 2021 году

Кличко обещает открыть две новые станции метро в Киеве в 2021 году

Мэр Киева Виталий Кличко прогнозирует открытие до конца 2021 года двух новых станций на Сырецко-Печерской (М3, "зеленой) линии столичного метрополитена.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы делаем все, чтобы до конца следующего года открыть две новых станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды" в сторону Виноградаря", - сказал Кличко.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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а как же мосты?? в метро не лезь - нунах
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17.12.2020 12:59 Відповісти
В. Кличко обещал Подольско-Воскресенский мост открыть в костюме Деда Мороза в декабре 2020 года. И шо?
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17.12.2020 13:02 Відповісти
обещать - не значит жениться) обещания раздавать мастера
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17.12.2020 13:26 Відповісти

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