Кличко обещает открыть две новые станции метро в Киеве в 2021 году

Мэр Киева Виталий Кличко прогнозирует открытие до конца 2021 года двух новых станций на Сырецко-Печерской (М3, "зеленой) линии столичного метрополитена.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы делаем все, чтобы до конца следующего года открыть две новых станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды" в сторону Виноградаря", - сказал Кличко.