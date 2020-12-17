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Рада приняла закон Зеленского об "инвестнянях" (обновлено)

Рада приняла закон Зеленского об

Верховная Рада приняла закон о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями от 20 млн евро, который предполагает освобождение таких проектов от уплаты отдельных налогов.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №3760 во втором чтении с поправками проголосовали 252 народных депутата.

Законом выделен новый вид инвестора – "инвестора со значительными инвестициями", а также понятие инвестиционный проект со значительными инвестициями", для которых предусмотрен ряд льгот и оказание государственной поддержки.

Согласно закону, господдержку смогут получить проекты с размером инвестиций от 20 млн евро и сроком реализации до 5 лет в сферах перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков), добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа), обращение с отходами, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, науки и научно-технической деятельности, здравоохранения, искусства, культуры, спорта, туризма и курортно-рекреационной сферы.

Реализация такого проекта должна предусматривать создание 80 новых рабочих мест зарплатой, которая не менее чем на 15% выше средней в соответсвующей сфере.

При этом установлено, что господдержка не может предоставляться для проектов в сфере возобновляемых источников энергии, добывающей промышленности, в том числе в соответствии с соглашениями о распределении продукции, в сфере растениеводства и в финансовой сфере.

Также законом закреплен статус государственного учреждения, которое будет обеспечивать сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов.

Законом предусмотрено, что государственная поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями может предоставляться в таких формах:

  • освобождение от налога на прибыль на 5 лет, от уплаты НДС и пошлины при ввозе нового оборудования;
  • предоставление земельного участка государственной или коммунальной собственности в пользование (аренду) для реализации инвестиционного проекта и с преимущественным правом приобретения в собственность такого земельного участка после истечения срока специального инвестиционного договора;
  • обеспечение за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законом, строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов смежной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо - и электроснабжения, инженерных коммуникаций и тому подобное), необходимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Зеленским проект закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" 21 июля 2020 года.

Напомним, в феврале на Экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленскийанонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, пятилетние налоговые каникулы для компаний, которые приобретут объекты приватизации на сумму от $10 млн.

Для компаний, вложивших более $100 млн, власти обещают персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством, основанные на английском праве. Также планируется создать в Украине международный арбитраж.
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а если внутренний инвестор в чиста поле с нуля строит предприятие за 5-8 лямов эвро, содает 2 сотни рабочих мест, пуском своего предприятия вытесняет часть импорта.... то ему - хрен!
мало того, еще каждая госконтора будет ему палки в колеса тыкать на всех этапах....
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17.12.2020 14:07 Відповісти
Это клоуну нужна няня, лично. Потому что при упоминания даже фамилии Порошенко бубочка жидненько обкакивается.
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17.12.2020 15:08 Відповісти
Все для себя и на вывоз,вот такие инвестиции, так еще без налогов и кто будет владельцем этого так званного инвест "бизнеса", догадаться не сложно, но только не народ потому,как простых граждан на инвестиции кидают , оставляя их без депозитов, сбережений и квартир.А об улучшения инвест климата на внутреннем рынке для улучшения благосостояния народа, тоже не приходится говорить:
Нет здесь понижения до уровня девальвации % ставки НБУ, кредитной, а самое главное ставки по выплатам гос.долга через ОВГЗ через которые отмываются огромные бюдетные суммы , нет защиты простых инвесторов на фондовом рынке,нет закона о кооперации что бы фермеры могли объединиться в кооперативы.
Медикам и учителям не чем платить,потому, что пол бюджета власть разворовали, ФОПЫ кассовыми аппаратами обложили,а себе они офшорную зону внутри Украины решили сделать.Для народа закон и налоги,полицейские дубинки,а для себя все и офшоры,и это по их мнению сщастье. Просто пир во время чумы.
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17.12.2020 15:34 Відповісти
Абсолютно лобитский закон для своего и олигархического бизнеса по "зарабатыванию" на внутреннем спросе в Украине,и вывода прибыли у населения не уплачивая налогов , и доведения до банкротства всех остальнах,кто платит налоги честно, в результате , налоги, рынок ,работа и прибыль перейдут власти и олигархам, а бюджет ни чего не получит, плюс честные налогоплательщики разорятся и останутся без куска хлеба .Вот и пакращення инвес.климата,для тех кто не платит налоги и у кого есть деньги .
Потому нет у народа бизнеса,работы,а денег в бюджете медикам и учителям не потому,что страна бедная,а потому,что беспредел.
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17.12.2020 20:32 Відповісти

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