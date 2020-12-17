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Укрзалізниця (4638) вагони (648) Крюківський вагонобудівний завод (139)

"Укрзализныця" получила новые пассажирские вагоны от Крюковского завода. ФОТО

АО "Укрзализныця" получила два новых вагона от Крюковского вагоностроительного завода.

Об этом в Facebook сообщил глава филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

По словам Перцовского, новые вагоны по качеству являются "другим измерением".

"Возможность ехать в т.ч. по колее 1435 и разрешения на движение в Европе. Умывальники в каждом купе; Мультимедийная система; Пеленальный столик; Душевая; Видеонаблюдение для безопасности и многие другие технические достопримечательностей", - перечислил он характеристики новых вагонов.

Перцовский заявил, что "Укрзализныця" планирует использовать эти вагоны для восстановления международных пассажирских перевозок после окончания карантина. По его словам, такие перевозки составляют 20% доходов от всех пассажирских перевозок "Укрзализныци".

Укрзализныця получила новые пассажирские вагоны от Крюковского завода 01
Укрзализныця получила новые пассажирские вагоны от Крюковского завода 02
Укрзализныця получила новые пассажирские вагоны от Крюковского завода 03
Укрзализныця получила новые пассажирские вагоны от Крюковского завода 04
Укрзализныця получила новые пассажирские вагоны от Крюковского завода 05
Укрзализныця получила новые пассажирские вагоны от Крюковского завода 06
Укрзализныця получила новые пассажирские вагоны от Крюковского завода 07
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Людські вагони - це вже не скотовозки і тільки два ? )
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17.12.2020 12:57 Відповісти
Для скотов должны быть только скотовозки.
А люди - летают самолетами.

В США билет на самолет стоит дешевле чем на поезд в 2-3 раза)))
Многого вы еще не знаете, селюки.
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17.12.2020 13:27 Відповісти
Крутой городской! Bидимо сам «из грязи в князи!»
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17.12.2020 13:41 Відповісти
Дура городская ты в жизни реально многого еще не знаешь.
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17.12.2020 13:45 Відповісти
"Укрзализныця" получила новые пассажирские вагоны от Крюковского завода - Цензор.НЕТ 2274
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17.12.2020 13:22 Відповісти
"Со старым аккумулятором - это не жизнь!"
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17.12.2020 13:34 Відповісти
Другое измерение - это скоростные поезда на которых через всю страну за 3 часа проезжаешь. Ну это в тех сказочных далеких и волш**ных галактиках где про спальные вагоны последние пол века уже и помнить забыли. А это привинчивание выхлопной трубы от мерцедеса к жопорожцу. И если уж говорить об улучшении то лучше бы оставили старую концепцию сдвигающихся дверей а не эту херню. Я уже представляю как эти двери будут **..ить в лоб проходящих по тамбуру. Я еще буду ржать если билет на это чудолюксовое творение будет стоить дороже чем билет лоукоста на самолет в европу, а оно так и будет.
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17.12.2020 14:45 Відповісти

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