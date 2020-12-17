Рада ввела льготную ставку НДС на сырье для агрохолдингов (обновлено)

Верховная Рада снизила с 20% до 14% ставку НДС для некоторых видов агропродукции.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3656 во втором чтении проголосовали 255 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Законом в Украине введено пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 14% для сельскохозяйственной продукции, которые относятся к товарным группам 0102, 0103, 0401 (в части молока цельного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91 согласно УКТ ВЭД.

Указанными кодами охватывается, в том числе: крупный рогатый скот, свиньи; пшеница; рожь; ячмень; овес; кукуруза; соевые бобы; семена льна; семена рапса, семена подсолнечника; семена и плоды прочих масличных культур; сахарная свекла.

Подробнее о выгодоприобретателях и последствиях принятия закона читайте в материале БизнесЦензор: До чого призведе чергова аграрна пільга – зниження ПДВ до 14%

Как сообщалось, Верховная Рада 17 сентября приняла в первом чтении законопроект №3656 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции", которым предлагается снизить ставку НДС с 20% до 14% для отдельных видов продукции (сырья) в сельском хозяйстве.