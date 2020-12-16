Цена ночной электроэнергии "Энергоатома" снижается четвертый аукцион подряд

Подразделение "Энергоатом-трейдинг" НАЭК "Энергоатом" во вторник реализовало на аукционе на Украинской энергетической бирже (УЭБ) по двухсторонним договорам 33 600 МВт-час "ночной" электроэнергии по средневзвешенной цене 867,77 грн/МВт-ч, что на 0,6% ниже, чем на предыдущем аукционе 11 декабря (872,58 грн/МВт-ч).

Еще ранее средневзвешенная цена "ночной" э/э "Энергоатома" на аукционе на УЭБ 10 декабря составила 905,5 грн/МВт-ч, 8 декабря ‒ 968,9 грн/МВт-ч, сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, ценовое падение зафиксировано на четвертом аукционе подряд, что частично связано с насыщением портфеля э/э ночного графика поставок до конца 2020 года у трейдеров и крупных потребителей.

Согласно информации УЭБ, по итогам аукциона 15 декабря цена продажи ресурса с графиком поставки 0.00-7.00, в период 18-31 декабря, составила от 860,0 грн/МВт-ч до 890,0 грн/МВт-ч.

Покупателями выступили 7 компаний: ЧАО "Полтавский ГОК", ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "ЛЭТР", ООО "НЭК", ООО "ЭТГ", ООО "Павер инжиниринг" и ООО "Солди инфинити".

Ранее председатель парламентского комитета по ТЭК Андрей Герус позитивно оценил результаты продаж "Энергоатомом" "ночной" электроэнергии на аукционах на УЭБ.

"Если бы эти 215 МВт не были проданы по двухсторонним контрактам, они бы "выпали" на балансирующий рынок, где были бы проданы по цене 660 грн с отсрочкой платежа три месяца (компания потеряла бы 11 млн грн) ", ‒ написал, в частности, нардеп об итогах аукционах 8 декабря для "Энергоатома" на своей странице в "Фейсбук".

В свою очередь, участники рынка высказывали кулуарно версию о том, что "Энергоатом" якобы применяет практику ценового демпинга на рынке двусторонних договоров (ДД) в интересах крупных бизнес-структур.

По данным ГП "Оператор рынка", средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) на торгах на 16 декабря составила 1774,43 грн/МВт-ч.

При этом, согласно почасовому графику купли-продажи э/э на РСВ 16 декабря, в период с 1:00 до 7:00 электроэнергия реализовывалась по цене от 780,66 до 1170,00 грн/МВт-ч.

Согласно прогнозному балансу электроэнергии ОЭС Украины на 2021 год Министерства энергетики, в следующем году объем производства электроэнергии НАЭК прогнозируется на уровне 75 233 тыс. МВт-час.