В Украине за сутки обнаружено более 10 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 16 декабря обнаружено 10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализированы 3 242 человека; умерли от коронавируса 264 человека, выздоровели 12 549 человек.

В общем за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 919 704 человека; выздоровели 535 417 человек; умерли от коронавируса 15 744 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, по состоянию на утром 15 декабря зарегистрировано 8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.