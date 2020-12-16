В Украине за сутки обнаружено более 10 тысяч новых случаев коронавируса
В Украине за сутки по состоянию на утро 16 декабря обнаружено 10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за прошедшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализированы 3 242 человека; умерли от коронавируса 264 человека, выздоровели 12 549 человек.
В общем за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 919 704 человека; выздоровели 535 417 человек; умерли от коронавируса 15 744 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.
Как сообщал БизнесЦензор, по состоянию на утром 15 декабря зарегистрировано 8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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