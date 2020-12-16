По Трансадриатическому трубопроводу хотят транспортировать водород

Азербайджанская SOCAR и итальянская Snam проведут совместные исследования в сфере трубопроводной транспортировки водорода.

Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, планирует разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО) транспортировки водорода по ТАР.

Об этом сообщил управляющий директор TAP AG Лука Шиппати.

"Мы считаем водород одним из новых рубежей, на котором следует сосредоточиться. По этой причине собираемся подготовить технико-экономическое обоснование, чтобы проверить, какое процентное содержание водорода в природным газе транспортабельно по нашей инфраструктуре", – заявил Шиппати в интервью итальянскому изданию Energia Oltre.

По его словам, Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) и итальянская Snam проведут совместные исследования в сфере трубопроводной транспортировки водорода.

"Теме водорода на двух противоположных концах "Южного газового коридора" уделяется большое внимание. В частности, несколько месяцев назад SOCAR и Snam подписали меморандум о совместном проведении исследований и экспериментов в этой области, и в частности, о смешивании метана и водорода и их транспортировке. Мы увидим, что конкретно из этого получится, но ясно, что TAP уделяет особое внимание водороду", – сказал Шиппати.

Он также подчеркнул, что запуск коммерческих операций TAP знаменует успешное завершение проекта создания "Южного газового коридора".

"Завершение строительства TAP также дает коммерческую и техническую возможность для организации поставок газа из Италии в производственное и экономическое сердце Европы (Германию, Францию и т. д.)", – сказал Шиппати.

Он отметил, что газопровод TAP спроектирован и построен с учетом возможности увеличения пропускной способности в два раза за счет строительства двух компрессорных станций в Греции и Албании в дополнение к двум действующим.