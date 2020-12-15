БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1888 відвідувачів онлайн
Новини
746 2
Катар (140) торгівля (798)

Украина удвоила объем торговли с Катаром, – Петрашко

Украина удвоила объем торговли с Катаром, – Петрашко

По результатам девяти месяцев 2020 года товарооборот между Украиной и Катаром удвоился и составил $99,15 млн.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в ходе телефонного разговора с министром муниципалитетов и окружающей среды Государства Катар Абдуллой бин Абдулазизом бин Турки Аль Сабаи.

"По результатам девяти месяцев 2020 года товарооборот между Украиной и Катаром удвоился и составил $99,15 млн. Украина, как ведущий экспортер сельхозпродукции, прилагает все усилия, чтобы гарантировать бесперебойное снабжение продуктами питания внешние рынки, гарантируя продовольственную безопасность", – отметил Петрашко.

Он добавил, что Украина рассматривает Катар как перспективный рынок для увеличения поставок сельскохозяйственной продукции. В этом контексте важно систематическое взаимодействие между компетентными органами обеих стран в области СФЗ и утверждение новых форм ветеринарных сертификатов для расширения товарного ассортимента.

Согласно сообщению пресс-службы Минэкономики, стороны также обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества, в частности, участие инвесторов из Катара в реализации аграрных инвестиционных проектов и приватизации государственных сельхозпредприятий. Также обсудили вопросы развития отраслевого сотрудничества в растениеводстве, животноводстве, безопасности продуктов питания и кормов.

Автор: 

Джерело:  Минэкономики


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Украина удвоила объем торговли с Катаром, - Петрашко" - как идут дела в торговле с Оманом и куда пошли оманские инвестиции?
показати весь коментар
15.12.2020 21:06 Відповісти
Катар это один из сотни оффшоров, через который отмывается бабло ... увеличение оборота с Катаром, как и с Оманом, означает что еще больше бабла нынешняя ЗЕшобла отмыла и отложила за бугром, а Украина получила лишь "конец"... ЗЕленой эпохи бедности...
показати весь коментар
15.12.2020 22:45 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 