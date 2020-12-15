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Новини Бюджет-2021
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держбюджет (1538) законопроєкт (1648) податкова (337) Податковий кодекс (227) Железняк Ярослав (86)

В Раде нет голосов за принятие налоговых изменений для госбюджета на 2021 год, – нардеп

В Раде нет голосов за принятие налоговых изменений для госбюджета на 2021 год, – нардеп

Народные депутаты отказываются рассматривать законопроект с поправками в Налоговый кодекс №4101-д из бюджетного пакета, который должен сбалансировать бюджет на 2021 год.

Об этом сообщил заместитель главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает Интерфакс-Украина.

"Это плохая практика – менять налоги под бюджет. Этот закон не будут рассматривать, и за него не будут голосовать", – сказал Железняк.

Этот законопроект также не значится в повестке парламента на эту неделю.

Как сообщалось, ранее глава комитета Даниил Гетманцев называл №4101-д среди законопроектов, которые должны быть приняты до 2021 года.

Доработанная версия ресурсного законопроекта содержит предложения отменить мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса для налогоплательщиков с годовым доходом свыше 20 млн грн, расширить базу налогообложения транспортным налогом и снизить временную ставку НДС на ряд импортного оборудования и комплектующих до 14% на три года.

Законопроект также предлагает индексацию ставок акциза на алкоголь, экологического налога и ренты с учетом инфляции, как это инициировало Министерство финансов.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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