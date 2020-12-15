В "Мисто Банк" Фурсина введена временная администрация

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в неплатежеспособный "Мисто Банк" бывшего народного депутата Ивана Фурсина.

Как сообщает пресс-служба Фонда, временная администрация введена в банке сроком на один месяц, с 15 декабря 2020 года по 14 января 2021 года.

Временным администратором банка назначена начальник управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Виктория Степанец.

Как сообщалось, накануне правление Национального банка (НБУ) приняло решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала.

В НБУ пояснили, что проблемы с капиталом в банке возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным НБУ, 78% вкладчиков АО "Мисто Банк" (2282 человека) получат вклады в полном объеме, поскольку размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 ноября 2020 года оценивается в 307,8 млн грн (60% от общей суммы вкладов физлиц).

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.