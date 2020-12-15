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Два министра подали в отставку, – Разумков

Два министра подали в отставку, – Разумков

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министра по делам ветеранов Сергей Бессараб направили на рассмотрение парламента заявления об отставке.

Как передает БизнесЦензор, об этом спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил в ходе заседания Верховной Рады.

Разумков поручил профильным комитетам рассмотреть эти вопросы и подготовить к рассмотрению на завтрашнем заседании.

Как сообщалось, ожидается, что на заседании фракции "Слуга народа" во вторник, 15 декабря, президент Владимир Зеленский представит депутатам кандидатуры на должности ряда министров.

В частности, на вакантые должности министров энергетики и образования претендуют Юрий Витренко и Сергей Шкарлет, на должность министра окружающей среды – глава Госгеонедр Роман Опимах, на должность главы Минветеранов – Юлия Лапутина.

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А на должность Зеленского- Медведчук!!!
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15.12.2020 20:39 Відповісти
міністра екології Абрамовського потрібно відразу арештовувати за корупцію.
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16.12.2020 00:32 Відповісти
"Чует мое сердце, шо мы на кануне грандиозного шухера" (с)
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15.12.2020 23:52 Відповісти
спор в разгаре, брызжут мненья...
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16.12.2020 09:34 Відповісти
А решта міністрів? Чого тягнуть? Скатертиною дорога...
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16.12.2020 11:17 Відповісти
Вовремя соскочили с Титаника?
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16.12.2020 12:17 Відповісти
Країною керує Офіс резидента......
Підбирається механізм зміни зелесрані на зажопу.... всеж ближче буде Україна до анального отвору.

Як говорив Беня Фокельшток на "Привозе" на вивіску "Пейте пиво сраками" : " Вей ! А шо ви хотели!!!."
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16.12.2020 14:22 Відповісти
я так розумію, що у новому бюджеті нема місця ані ветеранам ані екології
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16.12.2020 14:25 Відповісти

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