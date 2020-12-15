Суд объявил перерыв в деле по иску Коломойского о национализации "Приватбанка" до 26 января

Шестой апелляционный административный суд на заседании 15 декабря объявил перерыв до 26 января 2021 года в рассмотрении апелляционной жалобы "Приватбанка" на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года по делу по иску бизнесмена Игоря Коломойского о незаконности национализации банка.

Об этом сообщил юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев, передает Интерфакс-Украина

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску бизнесмена Коломойского отменил решения НБУ о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства и определении перечня связанных с банком лиц.

"Приватбанк" 27 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на вердикт суда об отмене решения о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства, 24 мая - на вердикт суда об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Национальный банк Украины подал апелляции на эти два вердикта суда 24 мая, Кабинет министров - 16 мая.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.