В Зоне отчуждения провели испытания нового хранилища ядерного топлива

14 декабря в хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 был размещен на длительное промежуточное хранение второй двустенный экранированный пенал с отработанным ядерным топливом в рамках этапа "горячих" испытаний.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Во время "горячих" испытаний на ХОЯТ-2 в хранилище было перевезено 186 отработанных тепловыделяющих сборок, которые после обработки были расположены в бетонных модулях хранения. Итак, мы выполнили все запланированные работы с отработанными тепловыделяющими сборками", - сообщил и.о. генерального директора ГСП "Чернобыльская АЭС" Владимир Песков.

Он подчеркнул, что успешное проведение "горячих" испытаний свидетельствует, что процесс обращения с отработанным ядерным топливом в Украине может соответствовать самым строгим современным требованиям МАГАТЭ и гарантировать экологическую безопасность территорий, на которых этот процесс.

На апрель 2021 года запланировано получение лицензии на эксплуатацию ХОЯТ-2, которая должна быть выдана Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины после рассмотрения и согласования отчета по анализу безопасности, который будет подготовлен на основе результатов "горячих" испытаний.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский отметил, что отработанное ядерное топливо на ХОЯТ-2 будет храниться не менее 100 лет, так как в хранилище используются современные технологии, которые позволят его безопасно хранить.

Для того, чтобы перевезти почти 22 тыс. тепловыделяющих сборок, которые накопились во время эксплуатации ЧАЭС и сейчас хранятся на ХОЯТ-1, нужно около 10 лет.

За период генерации электроэнергии, с 1977 до 2000 года, на станции скопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в хранилище отработанного ядерного топлива "мокрого" типа ХОЯТ-1. Хранилище ХОЯТ-1 не рассчитано на длительное хранение топлива и срок его эксплуатации ограничен, поэтому все отработанные тепловыделяющие сборки должны быть перемещены в новое промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа ХОЯТ-2.