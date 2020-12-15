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Минфин разместил облигации внутреннего займа на рекордные 50 миллиардов

Минфин разместил облигации внутреннего займа на рекордные 50 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся 15 декабря аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 51,44 млрд грн по сравнению с 15,96 млрд грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В том числе самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 4,23 млрд грн по ставке 10% годовых, шестимесячные – на 10,13 млрд грн под 10,5% годовых.

Кроме того, от размещения облигаций сроком обращения 7 месяцев поступило 11,35 млрд грн при средневзвешенной ставке доходности 10,75% годовых, от ОВГЗ сроком обращения один год – 6,73 млрд грн по ставке 10,56% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года размещены на 3,83 млрд грн под 11,7% годовых, трехлетние ОВГЗ – на 2,77 млрд грн под 11,98%, пятилетние облигации – на 3,06 млрд грн под 12,18% годовых.

Кроме того, Минфин разместил номинированные в долларах США облигации сроком обращения один год на $266,09 млн под 3,8% годовых, а ОВГЗ в евро с таким же сроком обращения – на 56,67 млн евро под 2,5% годовых.

Как сообщалось, Министерство финансов 8 декабря на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 15,96 млрд грн, повысив ставки. В том числе трехмесячные ОВГЗ были размещены под 10% годовых, тогда как еще в начале ноября Минфин размещал такие бумаги под 7,5% годовых.

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А процентные ставки то растут как на дрожжах. Эта пирамида ОГВЗ имени Уманского вкупе с ростом "пустой" денежной массы должна как **..бабахнуть. Мало не покажется. Как в конце 2013 - начале 2014 года.

Минфин разместил облигации внутреннего займа на рекордные 50 миллиардов - Цензор.НЕТ 7443
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15.12.2020 20:56 Відповісти
..а проще говоря напечатали 50 лярдов гривны..
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15.12.2020 22:18 Відповісти
Тоесть учетная ставка у нас 6%, а одалживают под 10.5? Тоесть банки просто берут у государства под 6%, а потом дают же государству под 10.5%? И зеленые таким образом скрытно печатают деньги. потому что не могут по закону напечатать сразу в бюджет, поэтому ещеи банкам прост там дают денег? Отличный план...
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16.12.2020 00:39 Відповісти
одни вудерманы вокруг, но почему то нае...ми остаются только украинцы.
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16.12.2020 10:48 Відповісти

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