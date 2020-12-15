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Кабмин дополнительно выделил 180 миллионов на льготы чернобыльцам

Кабмин дополнительно выделил 180 миллионов на льготы чернобыльцам

Кабинет министров 14 декабря перераспределил расходы государственного бюджета и дополнительно выделил 180,2 млн грн на выплату компенсаций гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Эти средства направят на выплату ежемесячной денежной компенсации стоимости продуктов питания гражданам, отнесенным к первой и второй категории пострадавших, компенсаций родителям пострадавших детей за период отсутствия питания в учебных заведениях, компенсации за вред, причиненный здоровью, а также помощи на оздоровление и в случае увольнения граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

"В ближайшее время средства будут направлены на регионы для дальнейшего целевого использования", – обещают в Минсоцполитики.

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