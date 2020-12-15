Украина поддержала декларацию ВТО по микро-, малым и средним предприятиям
Более 90 членов Всемирной торговой организации, в том числе Украина, поддержали декларацию членов ВТО по микро-, малым и средним предприятиям.
Указанная декларация была представлен всем членам ВТО на заседании Глав делегаций.
Целью документа является содействие микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) в более активном участии в международной торговле, преодолении препятствий, с которыми сталкиваются такие компании в процессе выхода на внешние рынки, а также восстановлении от последствий ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.
Декларация включает пакет практических рекомендаций для членов ВТО, которые сосредоточены на таких вопросах:
- сбор и актуализация информации, в частности статистической, связанной с ММСП;
- содействие ММСП в доступе к информации, в частности путем наполнения базы данных Global Trade Helpdesk;
- иплементация Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли с учетом ММСП;
- привлечение ММСП в регуляторной деятельности в сфере торговли;
- наполнение комплексной базы данных ВТО;
- решение вопросов доступа ММСП к финансированию и трансграничных платежей.
"Полностью разделяя мнение, что в это кризисное время микро-, малые и средние предприятия как никогда нуждаются в нашей помощи, мы поддерживаем пакет рекомендаций и деклараций для малого бизнеса и готовы брать конструктивное участие в дискуссиях и переговорах по другим темам, которые могут принести пользу бизнесу страны, включая ММСП", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
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