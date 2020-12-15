"Укрзализныця" нашла 6 претендентов на передачу вокзалов в концессию

На сегодня шесть компаний-инвесторов проявили интерес к участию в концессии железенодорожных вокзалов.

Об этом сообщил руководитель филиала "Пассажирская компания", и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, передает пресс-служба компании.

"Мы провели конференц-звонки с заинтересованными компаниями – иностранными и украинскими. Сделали рейтинг заинтересованности, чтобы понять, какие активы в первую очередь можно сдавать в концессию. Услышали требования инвесторов к структуре договоров концессии. После этого часть инвесторов отсеялась. Остался пул из пяти-шести крупных отечественных и зарубежных инвесторов, которые готовы участвовать в проекте", – рассказал Перцовский.

Он уточнил, что следующим этапом станет разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта концессии вокзалов.

Перцовский отметил что для вокзалов, которые пока не заинтересовали потенциальных концессионеров, будут максимально упрощены условия аренды.

"Все будет сдаваться по единым правилам на "ProZorro.Продажи". Для понимания: сейчас официально сдано в аренду только 5% от предусмотренных в аренду площадей вокзалов. При этом другая часть по факту кажется неофициально, мимо кассы. Мы хотим уже в начале 2021 года провести первые аукционы", – уточнил руководитель филиала "Укрзализныци".

По словам Перцовского, в частности, будет разработан проект удобной навигации и функционального зонирования на вокзалах, будут определены информационные зоны, места для продажи сувениров и обычных товаров, банкоматов и терминалов, сервисные зоны и прочее.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял о планах получить 60,18 млн грн концессионных платежей и 17,4 млн грн налогов в госбюджет и привлечь инвестиции общим объемом в 3,8 млрд грн за счет передачи в концессию семи железнодорожных вокзалов.