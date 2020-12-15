В Украине появилось четырех новых оператора почтовой связи

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, внесла в единый госреестр операторов почтовой связи четырех новых операторов - три компании и одного частного предпринимателя.

Соответствующее решение было принято 15 декабря на заседании НКРСИ.

Так, оператором почтовой связи зарегистрировано ООО "КСД Одесса" - для оказания услуг по приему почтовых отправлений; обработке почтовых отправлений; перевозке почтовых отправлений; доставке (вручения) почтовых отправлений. Компания намерена осуществлять деятельность на территории всей Украины, кроме аннексированных территорий и зоны проведения ООС, передает Укринформ.

Также, в реестр внесены ООО "Олде Логистик". Компания будет предоставлять услуги по приему, обработке, перевозке, доставке, вручению почтовых отправлений на территории Украины, кроме территории, признанной временно оккупированной соответствии с законодательством и территории, на которой временно не осуществляют свои полномочия органы государственной власти Украины.

В реестр внесена информация об ООО "Денка Лоджистикс", которая, кроме услуг по приему, обработке, перевозке, доставке, вручению почтовых отправлений, собирается также выполнять поручений пользователей по почтовым переводам и банковских операций. Деятельность компании будет осуществляться на территории Украины, кроме населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, Автономной Республики Крым и Севастополя.

Также оператором почтовой связи зарегистрирован предприниматель Абрамовича А.П., который намерен осуществлять прием, обработку, перевозку, доставку (вручение) почтовых отправлений; а также выполнять поручения пользователей по почтовым переводам на территории Ривненской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Киевской, Одесской, Житомирской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях.

На сегодня в Единый государственный реестр операторов почтовой связи внесена информация о 89 почтовых операторах, подавляющее большинство из которых это компании - юридические лица, а 15 - это частные предприниматели. Первого предпринимателя в качестве оператора почтовой связи НКРСИ зарегистрировала в 2017 году.