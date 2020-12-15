Минздрав предложит обеспечить бесплатную вакцинацию для половины населения, – Степанов

Министерство здравоохранения разработало план вакцинации против COVID-19, который предполагает бесплатную вакцинацию около 21 млн граждан, входящих в группы риска.

Об этом во время брифинга сообщил министр Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.

"Министерство здравоохранения Украины разработало четкий план вакцинации и определило группы людей, которых мы обязаны вакцинировать за счет государства. Это почти 21 млн наших граждан", – сказал Степанов.

По словам министра, в первую очередь будет проводиться вакцинация медицинских работников, военнослужащих ВСУ, которые участвуют в ООС, работников образования, Национальной полиции и Нацгвардии.

Кроме этого, к группам риска отнесены лица, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.), работники социальной сферы, больные в возрасте от 60 лет, которые зарегистрированы и проживают в районе обслуживания лечебных учреждений.

Как сообщалось, согласно данным исследования группы международных организаций People's Vaccine Alliance, Украина вошла в список стран с широким распространением COVID-19, где правительства не смогли заключить существенных прямых договоров на приобретение вакцин с ведущими компаниями-разработчиками.

Авторы исследования отмечают, что власти Украины, как и многих других стран, полагаются на программу COVAX с участием 189 государств под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее отмечал, что в рамках COVAX страна надеется получить 8 млн доз вакцины от коронавируса, чего может быть достаточно для прививки 4 млн человек. В то же время он не конкретизировал других договоренностей о поставках вакцин, отмечая лишь, что такие переговоры ведуться.