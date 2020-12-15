Зеленский представит трех кандидатов на должности министров, – депутат

На заседании фракции "Слуга народа" во вторник, 15 декабря, ожидается президент Владимир Зеленский, он представит депутатам кандидатуры на должности трех министров.

Об этом сообщила народный депутат фракции Галина Янченко, передает Интерфакс-Украина.

"Будет встреча с тремя кандидатами на должности трех министров", – сообщила депутат.

Янченко уточнила, что будут рассматриваться кандидатуры на должности министров по делам ветеранов, образования и энергетики.

Народный депутат подтвердила, что на должности министров энергетики и образования претендуют Юрий Витренко и Сергей Шкарлет.

При этом Янченко не назвала, кто именно претендует на должность министра по вопросам ветеранов, однако сообщила, что это будет женщина.

Юрий Витранко до июля 2020 года занимал должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".

Сергей Шкарлет с июня исполняет обязанности министра образования и науки, до этого он был ректором Черниговского национального технологического университета.

Шкарлет дважды поддерживал на президентских выборах Виктора Януковича, был депутатом облсовета от "Партии регионов", смены власти пытался избраться от "Блока Петра Порошенко". По данным инициативы "Дисергейт", в научных публикациях Шкарлета обнаружены признаки плагиата.