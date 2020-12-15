Все грузовики в Европе с 2040 года будут оснащаться электромоторами, – ACEA

Производители коммерческих автомобилей подписали соглашение, согласно которому с 2040 года новые грузовики будут оснащаться в Европе электромоторами. Чтобы ускорить внедрение электрогрузовиков, автопроизводители требуют увеличить налоги на ископаемые виды топлива.

Об этом сообщает Auto-Consulting.

О полном отказе от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) договорились семь компаний, входящих в Ассоциацию европейских производителей автомобилей (ACEA): Daimler, Scania, MAN, Volvo, DAF, IVECO и Ford. Сообщается, что уже с 2040 года они будут выпускать грузовую технику, оснащенную электромоторами, питаемыми либо от батарей, либо от топливных элементов, передает enkorr.

В течение следующих 20 лет на разработку новых силовых агрегатов будут направлены значительные ресурсы. Так, шведская Scania намерена потратить на разработку новых двигателей от $50 до $100 млрд - об этом заявил глава компании Хенрик Хенрикссон. Разработка будет вестись совместно с Потсдамским институтом изучения климатических изменений.

Чтобы ускорить переход на экологичные виды транспорта, компании-производители грузовиков попросили власти Европы поднять налоги на ископаемое топливо. По их мнению, такая мера подтолкнет большее количество производителей отказаться от разработки новых ДВС.