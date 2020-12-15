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Нацбанк исключил из реестра финучреждений еще 3 компании

Нацбанк исключил из реестра финучреждений еще 3 компании

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений ООО "Кредитная организация "Кредит Комерц", ООО "Финансовая компания "Монополиум финанс", ООО "Финансово-кредитная группа "Чайка" на основании поданных ими заявлений.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Соответствующие решения принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 11 декабря 2020 года.

По данным НБУ, ООО "Кредит Комерц" имело одну лицензию на предоставление займов, в том числе на условиях финансового кредита. По состоянию на 30 сентября 2020 объем активов этого учреждения составлял 10,7 млн грн, или 0,006% от общего объема активов финансовых компаний.

ФК "Монополиум Финанс" имела три лицензии - на предоставление гарантий и поручительств, предоставление займов, в том числе на условиях финансового кредита, а также услуг по факторингу. Лицензии были аннулированы на заседании комитета 20 ноября. Объем активов компании составлял 403,9 млн грн, или 0,2% от общего объема активов финкомпаний.

ФКГ "Чайка "имела одну лицензию на предоставление займов, в том числе условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована 30 июля, объем активов 5,9 млн грн, или 0,003% от общего объема активов финкомпаний.

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Джерело:  НБУ


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