Кабмин продлил полномочия двух членов набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров решил переназначить членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд и Бруно Лескуа еще на шесть месяцев.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1562-р от 14 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев уполномочен подписать с указанными членами набсовета дополнительные соглашения к контрактам о продлении полномочий.

Как сообщалось, Клэр Споттисвуд и Бруно Лескуа вошли в набсовет "Нафтогаза" по решению правительства в декабре 2017 года. Клэр Споттисвуд возглавляет набсовет.



