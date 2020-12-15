Нацбанк упростил ведение кассовых операций для физлиц-предпринимателей

Национальний банк Украины (НБУ) упростил ведение кассовых операций в национальной валюте для физлиц - предпринимателей.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ №155 от 8 декабря, которое вступает в силу с 15 декабря 2020 года, а в части упрощения учета физлицами-предпринимателями – с 1 января 2021 года, передает пресс-служба регулятора.

В НБУ пояснили, что внесение изменений обусловлено вступлением в силу закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей", которым отменено ведение книги учета доходов для физлиц - предпринимателей - плательщиков единого налога первой и второй групп и плательщиков единого налога третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.

"Такие физические лица-предприниматели будут вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы. Поскольку действующее Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте содержит ссылки на документы, которые применяют физические лица - предприниматели для учета наличности, Национальный банк привел его в соответствие с требованиями этого закона", – отмечается в сообщении.

Также постановлением урегулированы вопросы относительно требований оформления субъектами хозяйствования заготовки металлолома и операций с металлоломом за наличные средства в соответствии с нормами закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом".