Урожай зерновых в 2020 году стал худшим за последние три года, – Минэкономики
По оперативным данным на 14 декабря собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам уборочной кампании 2020 года.
В разрезе культур собрано:
- пшеницы – 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га;
- кукурузы – 29,8 млн тонн с площади 5,3 млн га;
- подсолнечника – 13,1 млн тонн с площади 6,4 млн га;
- ячменя – 7,8 млн тонн с площади 2,4 млн га;
- сои – 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га;
- рапса – 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га;
- гороха – 516,2 тыс. тонн с площади 237,7 тыс. га;
- гречихи – 106,5 тыс. тонн с площади 78,5 тыс. га;
- проса – 244 тыс. тонн с площади 150,4 тыс. га;
- сахарной свеклы – 9,2 млн тонн с площади 216 тыс. га.
"2020 год стал действительно турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями. Традиционно производство сельхозпродукции в Украине является профицитным. В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности внутреннего рынка, а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции", – прокомментировал глава Минэкономики Игорь Петрашко.
Он добавил, Украина уже поставила на внешние рынки 12,2 млн тонн пшеницы, что соответствует запланированной динамике в рамках заключенного Меморандума с участниками зернового рынка. Переходные остатки пшеницы в 2020/21 МГ ожидается на уровне 1,5 млн тонн, которые постепенно будут пополняться урожаем нового сезона.
Как сообщалось, в конце ноября Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году на 3 млн тонн – до 65 млн тонн.
Напомним, В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.
По данным Госстата, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018 году – 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).
Будь ласка, зачекайте...
продал"съели мыши" 2600 вагонов зерна
Но вот меня смущают больше люди тут живущие, знающие что он сделал, и спокойно диванно говорящие и ничего не делающие. Это что-то изменит? Неа. Так накуя тогда?
Видимо тут одно из двух. Либо всем на все *****, а потом "почему опять цены на хлеб выросли". Либо такой менталитет ********** все а потом орать как все плохо.
Посчитаешь математически сколько лет надо ждать? 30? 40?
Один хер найдут дебила и выберут если не Медведчука то какого-нить Шария *****.
Вот ведь анекдот будет.
то мыши закрома переели (а морпорты круглосуточно пашут) то урожай неудался....
Идиоты сначала наступают на одни и те же грабли а потом орут "признайте голодомор гиноцидом". Лучше бы орали "признайте нас идиотами".
Ну не ирония судьбы у этого нарида?