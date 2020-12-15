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Урожай зерновых в 2020 году стал худшим за последние три года, – Минэкономики

Урожай зерновых в 2020 году стал худшим за последние три года, – Минэкономики

По оперативным данным на 14 декабря собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам уборочной кампании 2020 года.

В разрезе культур собрано:

  • пшеницы – 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га;
  • кукурузы – 29,8 млн тонн с площади 5,3 млн га;
  • подсолнечника – 13,1 млн тонн с площади 6,4 млн га;
  • ячменя – 7,8 млн тонн с площади 2,4 млн га;
  • сои – 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га;
  • рапса – 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га;
  • гороха – 516,2 тыс. тонн с площади 237,7 тыс. га;
  • гречихи – 106,5 тыс. тонн с площади 78,5 тыс. га;
  • проса – 244 тыс. тонн с площади 150,4 тыс. га;
  • сахарной свеклы – 9,2 млн тонн с площади 216 тыс. га.

"2020 год стал действительно турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями. Традиционно производство сельхозпродукции в Украине является профицитным. В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности внутреннего рынка, а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции", – прокомментировал глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Он добавил, Украина уже поставила на внешние рынки 12,2 млн тонн пшеницы, что соответствует запланированной динамике в рамках заключенного Меморандума с участниками зернового рынка. Переходные остатки пшеницы в 2020/21 МГ ожидается на уровне 1,5 млн тонн, которые постепенно будут пополняться урожаем нового сезона.

Как сообщалось, в конце ноября Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году на 3 млн тонн – до 65 млн тонн.

Напомним, В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

По данным Госстата, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018 году – 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).

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Топ коментарі
+8
а перед этим - вовка-шмаркля открыл Госрезерв и продал "съели мыши" 2600 вагонов зерна
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15.12.2020 16:32
+6
Урожай зерновых в 2020 году стал худшим за последние три года, – Минэкономики - Цензор.НЕТ 1057
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15.12.2020 23:30
+3
шо вы говорите?... а так усиленно пихаете закордон...как будто урожай наилучший...
то мыши закрома переели (а морпорты круглосуточно пашут) то урожай неудался....
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15.12.2020 17:34
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"Урожай зерновых в 2020 году стал худшим за последние три года, - Минэкономики" - где в 2020 году стало лучше за последние три года?
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15.12.2020 15:09 Відповісти
а перед этим - вовка-шмаркля открыл Госрезерв и продал "съели мыши" 2600 вагонов зерна
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15.12.2020 16:32 Відповісти
Вова конечно ***** спору нет.
Но вот меня смущают больше люди тут живущие, знающие что он сделал, и спокойно диванно говорящие и ничего не делающие. Это что-то изменит? Неа. Так накуя тогда?

Видимо тут одно из двух. Либо всем на все *****, а потом "почему опять цены на хлеб выросли". Либо такой менталитет ********** все а потом орать как все плохо.
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16.12.2020 09:11 Відповісти
А что тьі предлагаешь в данной ситуации делать? Не менять же каждого второго президента Майданом? К тому же судя по опросам, у него до сих пор самьій вьісокий рейтинг, значит зебилам все нравиться. Очередньіе вьіборьі президента в 2024 году, вот тогда и нужно делать правильньій вьібор, а до тех пор пусть зебильі страдают и умнеют.
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16.12.2020 10:54 Відповісти
Когда я говорю что этих дебилов десятками видел, я имел ввиду что это были начиная от мамочек 30летних и заканчивая тетушками 60 летними.
Посчитаешь математически сколько лет надо ждать? 30? 40?
Один хер найдут дебила и выберут если не Медведчука то какого-нить Шария *****.
Вот ведь анекдот будет.
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16.12.2020 16:23 Відповісти
шо вы говорите?... а так усиленно пихаете закордон...как будто урожай наилучший...
то мыши закрома переели (а морпорты круглосуточно пашут) то урожай неудался....
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15.12.2020 17:34 Відповісти
"Зелені" напишуть - що в цьому теж винен порошенко.
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15.12.2020 17:58 Відповісти
По любому. И еще он в подъездах срет. Вместо Обамы.
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16.12.2020 16:25 Відповісти
та ще й "миші" держрезерв зїли
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15.12.2020 18:04 Відповісти
Стало сумно за мишей бо будуть у 2021 від голоду пухнути 😁
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15.12.2020 19:52 Відповісти
Казалось бы, причем тут голодомор *****.

Идиоты сначала наступают на одни и те же грабли а потом орут "признайте голодомор гиноцидом". Лучше бы орали "признайте нас идиотами".
Ну не ирония судьбы у этого нарида?
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16.12.2020 16:27 Відповісти
миши ...
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15.12.2020 20:47 Відповісти
Урожай зерновых в 2020 году стал худшим за последние три года, – Минэкономики - Цензор.НЕТ 1057
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15.12.2020 23:30 Відповісти

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