Урожай зерновых в 2020 году стал худшим за последние три года, – Минэкономики

По оперативным данным на 14 декабря собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам уборочной кампании 2020 года.

В разрезе культур собрано:

пшеницы – 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га;

кукурузы – 29,8 млн тонн с площади 5,3 млн га;

подсолнечника – 13,1 млн тонн с площади 6,4 млн га;

ячменя – 7,8 млн тонн с площади 2,4 млн га;

сои – 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га;

рапса – 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га;

гороха – 516,2 тыс. тонн с площади 237,7 тыс. га;

гречихи – 106,5 тыс. тонн с площади 78,5 тыс. га;

проса – 244 тыс. тонн с площади 150,4 тыс. га;

сахарной свеклы – 9,2 млн тонн с площади 216 тыс. га.

"2020 год стал действительно турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями. Традиционно производство сельхозпродукции в Украине является профицитным. В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности внутреннего рынка, а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции", – прокомментировал глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Он добавил, Украина уже поставила на внешние рынки 12,2 млн тонн пшеницы, что соответствует запланированной динамике в рамках заключенного Меморандума с участниками зернового рынка. Переходные остатки пшеницы в 2020/21 МГ ожидается на уровне 1,5 млн тонн, которые постепенно будут пополняться урожаем нового сезона.

Как сообщалось, в конце ноября Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году на 3 млн тонн – до 65 млн тонн.

Напомним, В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

По данным Госстата, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018 году – 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).