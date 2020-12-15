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Фонд гарантування вкладів (1434) електронні документи (312)

Фонд гарантирования планирует перевести реестр участников в электронный вид

Фонд гарантирования планирует перевести реестр участников в электронный вид

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает внести изменения в порядок ведения реестра участников Фонда, в частности, предоставить возможность ведения реестра в электронном виде.

Как сообщает пресс-служба Фонда, соответствующие изменения прописаны в проекте постановления дирекции, обнародованном 14 декабря, его обсуждение продлится до 15 января 2021 года.

Документом также сокращается перечень лиц-руководителей участника Фонда, информация о которых должна предоставляться в Фонд и перечень данных, которые должны предоставляться в Фонд.

Отмечается, что проект направлен на оптимизацию процесса ведения реестра участников Фонда и усовершенствование порядка представления сведений.

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Джерело:  Фонд гарантирования


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