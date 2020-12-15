Нацбанк определил критерии риска для рынка небанковских финансовых услуг

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил критерии оценки степени риска участников рынка небанковских финансовых услуг и их общественной значимости, на основании которых определяется периодичность проведения плановых инспекционных проверок, и порядок их применения.

Соответствующее постановление правления НБУ №157 от 11 декабря вступило в силу 15 декабря, передает пресс-служба регулятора.

Нацбанк отмечает, что установление критериев регулятору применять риск-ориентированный подход и учесть принцип пропорциональности для определения интенсивности надзорных действий (в частности периодичности плановых проверок).

Критериями оценки степени риска участников рынка определены:

состояние корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля;

показатели деятельности;

соблюдение обязательных критериев и нормативов, а также других показателей и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами.

Национальный банк будет проводить оценку степени риска и оценку общественной значимости участника рынка один раз в год, не позднее 15 декабря года, в котором проводится оценка. НБУ оставляет за собой право определить участников рынка, в отношении которых не проводится оценка общественной значимости. Такие учреждения не включаются в план проведения плановых проверок. При этом Национальный банк имеет право проводить внеплановые инспекционные проверки и осуществлять безвыездный надзор за этими участниками рынка.

С учетом определенных критериев, видов деятельности, размера, объемов (доли) на рынке финансовых услуг, структуры, а также других показателей участника рынка Национальный банк распределит их на 4 группы общественной важности.

По результатам оценки степени риска участнику рынка присваивается балл: 1 (низкий), 2 (средний), 3 (высокий) и 4 (критический).

На основании рассчитанного балла степени риска и группы общественной важности будет установлена периодичность плановых проверок финкомпаний – от 1 раза в год до 1 раза в 5 лет.

По результатам проведения оценки участников рынка по соответствующим критериям Национальный банк определит план проведения плановых инспекционных проверок участников рынка на 2021 год.