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Нацбанк определил критерии риска для рынка небанковских финансовых услуг

Нацбанк определил критерии риска для рынка небанковских финансовых услуг

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил критерии оценки степени риска участников рынка небанковских финансовых услуг и их общественной значимости, на основании которых определяется периодичность проведения плановых инспекционных проверок, и порядок их применения.

Соответствующее постановление правления НБУ №157 от 11 декабря вступило в силу 15 декабря, передает пресс-служба регулятора.

Нацбанк отмечает, что установление критериев регулятору применять риск-ориентированный подход и учесть принцип пропорциональности для определения интенсивности надзорных действий (в частности периодичности плановых проверок).

Критериями оценки степени риска участников рынка определены:

  • состояние корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля;
  • показатели деятельности;
  • соблюдение обязательных критериев и нормативов, а также других показателей и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами.

Национальный банк будет проводить оценку степени риска и оценку общественной значимости участника рынка один раз в год, не позднее 15 декабря года, в котором проводится оценка. НБУ оставляет за собой право определить участников рынка, в отношении которых не проводится оценка общественной значимости. Такие учреждения не включаются в план проведения плановых проверок. При этом Национальный банк имеет право проводить внеплановые инспекционные проверки и осуществлять безвыездный надзор за этими участниками рынка.

С учетом определенных критериев, видов деятельности, размера, объемов (доли) на рынке финансовых услуг, структуры, а также других показателей участника рынка Национальный банк распределит их на 4 группы общественной важности.

По результатам оценки степени риска участнику рынка присваивается балл: 1 (низкий), 2 (средний), 3 (высокий) и 4 (критический).

На основании рассчитанного балла степени риска и группы общественной важности будет установлена периодичность плановых проверок финкомпаний – от 1 раза в год до 1 раза в 5 лет.

По результатам проведения оценки участников рынка по соответствующим критериям Национальный банк определит план проведения плановых инспекционных проверок участников рынка на 2021 год.

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