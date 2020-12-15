"Интерпайп" Пинчука сменил гендиректора

Генеральным директором промышленной компании "Интерпайп" с 1 января 2021 года назначен Артем Поляков.

Как сообщает пресс-служба компании, возглавлявший "Интерпайп" с 2016 года Фади Храйбе возглавит совет директоров.

Согласно сообщению, Артем Поляков имеет многолетний опыт управления крупными промышленными компаниями. В частности, он занимал позицию генерального директора ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", а также был вице-президентом группы ArcelorMittal. Кроме того, он работал в Lafarge Group.

Как сообщалось, "Интерпайп" в первом полугодии 2020 года получил $115,53 млн чистой прибыли, тогда как в аналогичном периоде прошлого года был чистый убыток в размере $25,42 млн.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.