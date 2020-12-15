Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс для принятия госбюджета на 2021 год (обновлено)

Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс для принятия госбюджета на 2021 год.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4100-д в целом как закона с технико-юридическими правками проголосовали 311 народных депутатов.

Как указано в пояснительной записке, законопроект разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

В частности, изменения в Бюджетный кодекс призваны урегулировать функционирование бюджетной системы Украины для осуществления полномочий органами местного самоуправления на новой территориальной основе.

Также предусмотрено введение на постоянной основе механизма государственной поддержки субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего предпринимательства путем предоставления государственных гарантий на портфельной основе.

Перед голосованием депутаты поддержали ряд поправок, которые парламентский Комитет по вопросам бюджета просил отклонить, а также не поддержали ряд учтенных в законопроекте поправок.

В том числе депутаты поддержали направление в 2021 году 13,44% акцизного налога на топливо в бюджеты местного самоуправления, а также ряд поправок депутата Михаила Радуцкого о введении среднесрочных обязательств в сфере здравоохранения, расходы по которым должны быть отдельно прописаны в госбюджете.

В связи с этим после голосования за законопроект был объявлен перерыв для проведения срочного заседания бюджетного комитета.

Как пояснил заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос"), во время голосования за внесение правок в закон по акцизам возникла правовая коллизия – по одному вопросу было поддержано две поправки с разными формулировками.

"Также эти правки повлияли на баланс всего бюджета 2021 года. На те же субвенции областям. В эти минуты заседает бюджетный Комитет и пытается найти выход, как теперь сбалансировать бюджет. Также, видимо, придется еще раз вернуться к голосованию за Бюджетный Кодекс", – написал депутат на своем канале в Telegram.

После возобновления заседания Верховной Рады заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Александр Трухин представил предложения, призванные устранить эти противоречия. Депутаты 320 голосами утвердили это предложение.

Согласно сопроводительным документам в проекту госбюджета на 2021 год, из-за решения в части акцизов доходы спецфонда госбюджета снижены на 8,05 млрд грн. В связи с этим сокращены расходы госбюджета на субвенции местным властям на ремонт дорог и часть запланированных ранее расходов на закупку пассажирских вагонов для "Укрзализныци".