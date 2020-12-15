БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1544 відвідувача онлайн
Новини
320 0
Австрія (315) газ (7803) ЕРУ Трейдінг (31)

Группа "ЭРУ" получила лицензию на поставку газа в Австрию

Группа

Дочерняя компания группы "Энергетические ресурсы Украины" европейская ERU Europe GmbH получила лицензию на поставку природного газа на рынке Австрии.

Об этом сообщает пресс-служба ЭРУ.

"Сегодня европейская дочерняя компания ERU Group - ERU Europe GmbH - получила лицензию на торговлю природным газом в Австрии", - сообщает компания.

"В дальнейших планах - получение разрешений на поставки газа в другие страны ЕС", - добавили в компании.

"Энергетические ресурсы Украины" – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Дочерняя компания "Эру Трейдинг" стала первой компанией, осуществившей импорт электроэнергии из стран Европы в Украину.

Напомним, в ноябре 2018 года бывший совладелец группы компаний "ЭРУ" Андрей Фаворов был назначен руководителем газового направления НАК "Нафтогаз Украины".
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 