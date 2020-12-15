Группа "ЭРУ" получила лицензию на поставку газа в Австрию

Дочерняя компания группы "Энергетические ресурсы Украины" европейская ERU Europe GmbH получила лицензию на поставку природного газа на рынке Австрии.

Об этом сообщает пресс-служба ЭРУ.

"Сегодня европейская дочерняя компания ERU Group - ERU Europe GmbH - получила лицензию на торговлю природным газом в Австрии", - сообщает компания.

"В дальнейших планах - получение разрешений на поставки газа в другие страны ЕС", - добавили в компании.

"Энергетические ресурсы Украины" – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Дочерняя компания "Эру Трейдинг" стала первой компанией, осуществившей импорт электроэнергии из стран Европы в Украину.

Напомним, в ноябре 2018 года бывший совладелец группы компаний "ЭРУ" Андрей Фаворов был назначен руководителем газового направления НАК "Нафтогаз Украины".