Мошенники выманивают деньги под видом выплат по 8000 гривен от Зеленского, – Киберполиция

Злоумышленники в сети интернет выманивают деньги у граждан под видом оказания государственных компенсационных выплат, используя видеоролики президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, с начала декабря поступило уже около 100 обращений пострадавших от таких схем.

"Обычно правонарушители размещают видео, где Президент Украины рассказывает о выплатах материальной помощи предпринимателям в размере 8000 гривен. В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую ​​материальную помощь может получить каждый", – отмечается в сообщении.

На странице по ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег. Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста по оформлению заявления, получению электронной подписи, прохождению идентификации и тому подобное. В основном для этого используют встроенный чат-бот.

"После выполнения таких действий граждане не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам", – пояснили в Киберполиции.

В связи с этим гражданам рекомендуют получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать конфиденциальную информацию посторонним.

Киберполиция напоминает, что если все же личная информация гражданина попала к мошенникам, он может обратиться в банк и заблокировать карту, а в случае подозрения мошеннических действий - немедленно сообщать в правоохранительные органы.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров через портал "Дія" начал собирать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых будет запрещена в период усиленного карантина в январе.

Кроме того, работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников через карантин, с 14 декабря также могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи. Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.

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