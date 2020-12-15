Кабмин уволил замминистра спорта Лемеш

Кабинет министров Украины уволил Нину Лемеш с должности заместителя министра молодежи и спорта, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Об этом Мокан написал в Facebook.

"На внеочередном заседании правительство проголосовало за увольнение Лемеш Нины Петровны с должности заместителя министра молодежи и спорта Украины (в связи с переходом на выборную должность)", - сообщил Мокан.

Лемеш работала на должности замминистра с апреля 2020 года, а до этого была директором департамента семьи, молодежи и спорта Черниговской облгосадминистрации.

На местных выборах в 2020 году была избрана в депутаты Черниговского областного совета от партии "Родной дом".