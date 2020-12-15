Новая структура Нацбанка имеет проблемы в блоке "Рыночные операции", – Рожкова

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что новая структура распределения полномочий в Национальном банке Украины имеет потенциальные проблемы в блоке "Рыночные операции".

Об этом Рожкова написал в Facebook.

При этом она отметила, что новая оргструктура лучше предыдущей. "Новая структура, однозначно лучше предыдущей", - считает Рожкова.

"Департамент банковской методологии, по моему мнению, надо было подчинять монетарному блоку, в котором сейчас и департамент методологии небанковского сектора и департамент финстабильности. Да, мы действительно разведем методологию и надзор за отдельным блокам", - написала Рожкова.

"Во-вторых, в блоке "Рыночные операции" есть потенциальный конфликт интересов. Ведь "Рыночные операции" - это, в том числе операции по рефинансированию", - считает Рожкова.

Она добавила, что последняя реорганизация является результатом предварительных консультаций с международными партнерами.

"Но плохо, что решение о ней принималось без предварительного обсуждения с членами (возможно лишь с отдельными) Правление НБУ", - добавила Рожкова.

Как сообщал БизнесЦензор, Правление Нацбанка на заседании 11 декабря изменило организационную структуру. Согласно новым изменениям, замглавы НБУ Екатерина Рожкова стала возглавлять Финансово-административный и операционный блок регулятора, в то же время ее лишили полномочий в сфере регулирования небанковских финучреждений.

Как сообщалось, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национального банка. В частности, у МВФ были вопросы в отношении конфигурации правления НБУ.

Напомним, 20 октября правление Национального банка приняло решение об изменении организационной структуры центробанка, в том числе сократив вертикаль подчинения Рожковой, передав значительную часть ее полномочий непостредственно главе НБЦ Кириллу Шевченко.

Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

6 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

После назначения Шевченко из НБУ уже уволился целый ряд руководителей департаментов и заместителей главы правления.