Глава Concorde Capital купил торговые центры "Амстор" за 456 миллионов (обновлено)

14 декабря в системе "Прозорро.Продажи" состоялся аукцион по продаже нескольких торговых центров, земельных участков, торгового оборудования сети "Амстор" в Запорожье, Мариуполе, Мелитополе, Краматорске, Кременчуге, Бердянске, Одессе.

Победителем аукциона с предложением 456 млн грн стало ООО "Мадера Девелопмент" (конечный бенефициар - основатель и глава инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа), сообщает Finbalance.

Стартовая цена лота составляла 283,5 млн грн. Продажа соответствующих объектов недвижимости состоялась в рамках ликвидации ООО "Амстор". Эта структура была признана банкротом постановлением Хозсуда Днепропетровской области от 23 июля 2019 года.

Сам Игорь Мазепа отметил, что купленные Concorde Capital активы могут стоить более чем вдвое дороже.

"Нет ничего удивительного, что "Конкорд" входит в ту или иную инвестицию – наша работа находить потенциально привлекательные объекты или бизнесы и дальше либо развивать их, либо продавать. Если говорить об этой инвестиции, то логично, что то, что потенциально может стоить $40 млн, мы купили за $16 млн. В сегодняшней рыночной ситуации мы видим большую перспективу в работе с недооцененными активами", – прокомментировал Мазепа покупку агентству Интерфакс-Украина.

В свою очередь в пресс-службе "Укрэксимбанка" уточнили, что имущество было продано в рамках урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор" на сумму около 2 млрд грн.

В лот вошли здания общественно-торговых центров и торговое оборудование в Краматорске, Запорожье, Мелитополе, Кременчуге, Бердянске, Мариуполе, а также земельный участок площадью 7,7 га в Одессе.

Торговые площадки сети состоят из магазинов формата "гипер-" и "супермаркет", "торговый центр", Cash & Carry и т.п., рассчитанные на обслуживание широкого круга потребителей и предназначенные для продажи продовольственных и непродовольственных товаров, продукции собственного производства на фудкорт, а также для проведения развлекательных мероприятий.

Как писал БизнесЦензор, ранее Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом "Торговый дом "Амстор" Вадима Новинского и открыл ликвидационную процедуру.

"Смарт-холдинг" Новинского позиционировал свою "Амстор Ритейл Групп" как компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 14 торговых центров (ТЦ), функционирующих в 8 городах центральной и восточной Украины.

Новинский зашел в "Амстор" в 2009 году на фоне перегруженности сети долгами.

В начале 2015 года между "Смарт-Холдингом" и одним из миноритариев "Амстора" В. Вагоровским (руководил сетью, контролируя около 15% акций) состоялся корпоративный конфликт. Стороны обвиняли друг друга в рейдерстве и других преступлениях.

В апреле 2015 году в "Смарт-холдинге" отмечали, что долг сети "Амстор" перед банками в то время составлял около $160 млн, перед поставщиками - около 300-350 млн грн.

СМИ писали, что Игорь Мазепа может покупать активы сети "Амстор" в интересах Вадима Новинского (как отмечалось, ранее ООО "Мадера Девелопмент" уже приобрело торговый центр "Амстора" в Мариуполе, а также трансформаторную подстанцию в Запорожье и три земельных участка в Полтаве, Одессе и Мариуполе).