Цены на нефть опустились ниже $50 за баррель

Котировки нефти снижаются во вторник на ухудшении прогноза ОПЕК в отношении динамики спроса на нефть в 2021 году.

Утром февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (0,74%), до $49,92 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $0,32 (0,6%) - до $50,29 за баррель, сообщает Интерфакс.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34 (0,72%), до $46,65 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,42 (0,9%) - до $46,99 за баррель.

По обновленному прогнозу ОПЕК, в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн б/с, что на 0,35 млн б/с хуже прогноза в прошлом месяце и составит 96,89 млн б/с.

"Это отражает неопределенность в отношении воздействия COVID-19 на транспортное топливо в странах ОЭСР в первом полугодии 2021 года. Кроме того, хотя и в меньшей степени, ряд прогнозов погоды предполагает более мягкую, чем обычно, зиму в северном полушарии, что оказывает давление на перспективы спроса на средние дистилляты", - пишут аналитики организации.

Накануне цена фьючерсов на Brent и WTI с ближайшей поставкой достигла максимума с начала марта, отмечает MarketWatch. Оптимизму инвесторов способствовали новости об одобрении в США экстренного применения вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.

"Хотя это (начало вакцинации) дает веский повод ожидать долгосрочного спроса и нормализации запасов, нефтяному рынку сначала придется пережить очень сложную зиму, - считает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер. - Восстановление спроса, особенно в США, в последнее время замедлилось из-за скачка новых случаев заражения COVID-19".

Стало известно, что заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC) и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), изначально назначенные на 16 и 17 декабря соответственно, перенесены на 3 и 4 января соответственно.

В ходе встречи всех министров стран ОПЕК+ 3 декабря было решено ежемесячно проводить министерские встречи для решения вопроса о необходимости постепенного наращивания добычи с условием, что ежемесячные пересмотры в первом квартале не должны превышать 0,5 млн б/с.