БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
692 відвідувача онлайн
Новини
1 850 2
ДУСЯ (93) Зеленський (2438) призначення (1127)

Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента

Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №566/2020 от 14 декабря обнародован на сайте главы государства.

Лысый занимал должность заместителя главы ГУД с января 2020 года, с июня он был исполняющим обязанности его главы.

Согласно декларации, он вместе с женой владеет чешской компанией Praga Strasnice Trading, домом в Хмельницкой области и арендует жилье в Киеве. Кроме того Лысый указал $32,15 тыс., 225,3 тыс. грн и 297,5 тыс. евро наличными, тогда как его жена якобы отказалась предоставить информацию о своих сбережениях.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сначала подумал, что Кошевого с "квартала" назначил...
показати весь коментар
14.12.2020 20:13 Відповісти
Що виглядало б цілком логічно, судячи з попередніх призначень.
показати весь коментар
14.12.2020 20:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 