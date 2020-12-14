Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента
Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами.
Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №566/2020 от 14 декабря обнародован на сайте главы государства.
Лысый занимал должность заместителя главы ГУД с января 2020 года, с июня он был исполняющим обязанности его главы.
Согласно декларации, он вместе с женой владеет чешской компанией Praga Strasnice Trading, домом в Хмельницкой области и арендует жилье в Киеве. Кроме того Лысый указал $32,15 тыс., 225,3 тыс. грн и 297,5 тыс. евро наличными, тогда как его жена якобы отказалась предоставить информацию о своих сбережениях.
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Nikolay Sotnikov b10850d7
показати весь коментар14.12.2020 20:13 Відповісти Мені подобається 2
Natali Škarom
показати весь коментар14.12.2020 20:16 Відповісти Мені подобається 1
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