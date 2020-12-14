Застройщик не смог узаконить через суд строительство многоэтажки на Подоле под видом особняка

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить иск обслуживающего кооператива "Жилищно-строительный кооператив "Зеленый замок" и признал законной отмену декларацию о готовности к эксплуатации жилого дома по ул. Мирная, 2/1 в Подольском районе Киева.

Об этом свидетельствует постановление от 8 октября, пишут Наші гроші.

Согласно материалам суда, ЖСК "Зеленый замок" 13 марта этого года подал уведомления о начале выполнения строительных работ по ул. Мирной, 2/1. А уже 19 марта зарегистрировал декларацию о готовности 11-этажного жилого дома к введению в эксплуатацию.

31 марта Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) в Киеве, рассмотрев письмо Департамента земельных ресурсов и акт обследования участка, отменил право на начало строительных работ, приобретенное на основании поданного сообщения, а также регистрацию декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Кооператив обжаловал решение ГАСКа в суде. И уже 18 июня Окружной админсуд Киева отменил приказ ГАСК, ссылаясь на то, что он принят с нарушением предусмотренной процедуры и без видимых на то правовых оснований.

Однако, апелляционный суд с такими выводами суда первой инстанции не согласился. Суд указал, что оспариваемый приказ Департамента архстройконтроля КГГА является правомерным и принят в пределах полномочий.

Апелляционный суд пришел к выводу, что по ул. Мирная, 2/1 ведется самовольное строительство, поскольку строится многоэтажка на участке, не отведенном для этой цели.

Суд отметил, что участок по ул. Мирная, 2/1 в соответствии с Генпланом столицы является территорией усадебной застройки. Вместе с тем ЖСК "Зеленый замок" фактически строит многоквартирный 11-этажный жилой дом. При этом суд не согласился с утверждением кооператива о том, что предельную этажность (4 этажа) он не нарушил, поскольку вся остальная часть здания – это подвал, антресоли, технические этажи и кровля, которые не относятся к этажам. Судебная пришла к выводу, что эти доводы опровергаются имеющимися в материалах дела доказательствами, в частности, фотографиями объекта.

Суд также обратил внимание на то, что застройщик подал документы на объект незначительного класса последствий (СС1). К этому классу последствий не могут быть отнесены жилые дома высотой более четырех этажей. Поскольку дом поул. Мирная, 2/1 имеет более 4 этажа, то он не может быть отнесен к СС1.

ЖСК "Зеленый замок" подал кассационную жалобу на постановление апелляционного суда. 17 ноября Верховный Суд открыл кассационное производство.

18 ноября кооператив пытался остановить исполнение постановления Шестого апелляционного админсуда от 8 октября, однако безуспешно.

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Напомним, участок 0,08 га поул. Мирной, 2/1 в частную собственность в 2004 году получила певица, экс-нардеп Оксана Билозир. В октябре 2016 года Билозир по договору суперфиция передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.

Заказчиком строительства на ул. Мирной, 2/1 стал ОК ЖСК "Зеленый замок". В октябре владельцами кооператива стали Иван Влад, Йозеф Москович и Виктория Цилицинская из г. Александрия Кировоградской обл.

До этого Иван Влад и Йозеф Москович владели "Зеленым замком" вместе с сыном Оксаны Билозир Ярославом Недзельским и ее бывшей помощницей в Раде (в 2007-2008 годах) Марьяной Грабинской.

Влад и Москович вместе являются соучредителями еще трех кооперативов – "Прима Эстейт", "Премьер Кристал" и "Эксон Премьер Шулявская" (строит ЖК в сквере возле ст. М. "Шулявская").

Как сообщалось, по факту самоуправства застройщиков Шевченковское управление столичной полиции расследует уголовное производство, в рамках которого на незавершенное строительство наложен арест.

В сентябре следователи Нацполиции пытались через суд запретить застройщикам проводить любые работы по достройке дома на ул. Мирной, 2/1, которые проводились несмотря на арест, но суд отказал.