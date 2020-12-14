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Застройщик не смог узаконить через суд строительство многоэтажки на Подоле под видом особняка

Застройщик не смог узаконить через суд строительство многоэтажки на Подоле под видом особняка

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить иск обслуживающего кооператива "Жилищно-строительный кооператив "Зеленый замок" и признал законной отмену декларацию о готовности к эксплуатации жилого дома по ул. Мирная, 2/1 в Подольском районе Киева.

Об этом свидетельствует постановление от 8 октября, пишут Наші гроші.

Согласно материалам суда, ЖСК "Зеленый замок" 13 марта этого года подал уведомления о начале выполнения строительных работ по ул. Мирной, 2/1. А уже 19 марта зарегистрировал декларацию о готовности 11-этажного жилого дома к введению в эксплуатацию.

31 марта Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) в Киеве, рассмотрев письмо Департамента земельных ресурсов и акт обследования участка, отменил право на начало строительных работ, приобретенное на основании поданного сообщения, а также регистрацию декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Кооператив обжаловал решение ГАСКа в суде. И уже 18 июня Окружной админсуд Киева отменил приказ ГАСК, ссылаясь на то, что он принят с нарушением предусмотренной процедуры и без видимых на то правовых оснований.

Однако, апелляционный суд с такими выводами суда первой инстанции не согласился. Суд указал, что оспариваемый приказ Департамента архстройконтроля КГГА является правомерным и принят в пределах полномочий.

Апелляционный суд пришел к выводу, что по ул. Мирная, 2/1 ведется самовольное строительство, поскольку строится многоэтажка на участке, не отведенном для этой цели.

Суд отметил, что участок по ул. Мирная, 2/1 в соответствии с Генпланом столицы является территорией усадебной застройки. Вместе с тем ЖСК "Зеленый замок" фактически строит многоквартирный 11-этажный жилой дом. При этом суд не согласился с утверждением кооператива о том, что предельную этажность (4 этажа) он не нарушил, поскольку вся остальная часть здания – это подвал, антресоли, технические этажи и кровля, которые не относятся к этажам. Судебная пришла к выводу, что эти доводы опровергаются имеющимися в материалах дела доказательствами, в частности, фотографиями объекта.

Суд также обратил внимание на то, что застройщик подал документы на объект незначительного класса последствий (СС1). К этому классу последствий не могут быть отнесены жилые дома высотой более четырех этажей. Поскольку дом поул. Мирная, 2/1 имеет более 4 этажа, то он не может быть отнесен к СС1.

ЖСК "Зеленый замок" подал кассационную жалобу на постановление апелляционного суда. 17 ноября Верховный Суд открыл кассационное производство.
18 ноября кооператив пытался остановить исполнение постановления Шестого апелляционного админсуда от 8 октября, однако безуспешно.

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Напомним, участок 0,08 га поул. Мирной, 2/1 в частную собственность в 2004 году получила певица, экс-нардеп Оксана Билозир. В октябре 2016 года Билозир по договору суперфиция передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.

Заказчиком строительства на ул. Мирной, 2/1 стал ОК ЖСК "Зеленый замок". В октябре владельцами кооператива стали Иван Влад, Йозеф Москович и Виктория Цилицинская из г. Александрия Кировоградской обл.

До этого Иван Влад и Йозеф Москович владели "Зеленым замком" вместе с сыном Оксаны Билозир Ярославом Недзельским и ее бывшей помощницей в Раде (в 2007-2008 годах) Марьяной Грабинской.

Влад и Москович вместе являются соучредителями еще трех кооперативов – "Прима Эстейт", "Премьер Кристал" и "Эксон Премьер Шулявская" (строит ЖК в сквере возле ст. М. "Шулявская").

Как сообщалось, по факту самоуправства застройщиков Шевченковское управление столичной полиции расследует уголовное производство, в рамках которого на незавершенное строительство наложен арест.

В сентябре следователи Нацполиции пытались через суд запретить застройщикам проводить любые работы по достройке дома на ул. Мирной, 2/1, которые проводились несмотря на арест, но суд отказал.

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Джерело:  Наші гроші


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