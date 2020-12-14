Космическая компания Firefly украинского бизнесмена получила заказ от NASA
Космическое агентство NASA объявило победителей отбора программы по доставке на орбиту небольших спутников, по итогам которого наибольшую сумму получит компания Firefly Aerospace с офисом в Днепре.
Речь идет о программе Launch Services Program по доставке сверхмалых спутников типа CubeSat, микро- и наноспутников на орбиту Земли, передает Liga.net.
В рамках контакта VCLS Demo 2 компания Firefly Aerospace получит наибольшую сумму в размере $9,8 млн. Две другие компании, получившие контракт – Astra Space и Relativity Space – получат $3,9 и $3 млн соответственно.
Как отмечают в NASA, спутники CubeSat играют все более важную роль в научных и образовательных исследованиях NASA. Эти миниатюрные спутники представляют собой недорогую платформу для миссий NASA.
Firefly Aerospace (изначально – Firefly Space Systems) – созданная в 2014 году в Техасе частная американская компания, ведущая разработку семейства ракет-носителей легкого класса нового поколения. Прежде всего, это кислородно-газовая, оснащенная клиновоздушным ракетным двигателем РН Alpha для вывода до 400-500 кг груза на низкую околоземную орбиту и до 225 кг – на солнечно-синхронную. Заявленная ранее стоимость одного пуска РН Alpha составляет $8-9 млн.
В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта европейского инвестора Firefly Space Systems выкупил украинский бизнесмен Максим Поляков.
Офисы Firefly Aerospace расположены в американском Остине и Днепре. Основное производство узлов ракеты сосредоточено в штате Техас, однако частично оборудование разрабатывается и в Украине.
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