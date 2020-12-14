Фонд гарантирования за год завершил ликвидацию 14 банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с начала 2020 года завершил ликвидацию 14 банков, еще 8 банков находятся на завершающей стадии ликвидации.

Об этом на пресс-конференции сказала заместительница директора-распорядителя Фонда гарантирования Ольга Билай, передает Укринформ.

"На сегодняшний день уже ликвидировано 48 банков, которые были исключены из списков, из них 14 были исключены в этом году. Еще 20 банков полностью завершили продажу активов. Еще в 28 банках у нас продолжается процедура ликвидации, 8 из них находятся на завершающей стадии. Лишь три банки находятся в активной стадии ликвидации - это "Родовид банк", "ВТБ банк" и банк "Аркада", – сказала Билай.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение 2020 года выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков более 373 млн грн гарантированного возмещения и вернул кредиторам банков более 7,2 млрд грн.

В Украине по состоянию на 30 ноября 2020 года действует 74 банка.