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Таїланд (69) візовий режим (110)

Таиланд упростит визовый режим для туристов

Таиланд упростит визовый режим для туристов

Власти Таиланда намерены вернуть туристические визы по прибытию и продлить срок их действия с 30 до 45 дней.

Об этом сообщает портал Travel Daily (TD), передает Интерфакс-Украина.

."Власти Таиланда планируют вернуться к практике выдачи туристических виз по прибытии. Они также намерены увеличить срок виз действия с 30 до 45 дней, чтобы путешественники могли пройти в стране 14-дневный карантин", - пишет портал.

Визы будут доступны туристам из 56 стран.

Как отмечается, мера направлена на стимулирование экономики за счет удвоения числа прибывающих в страну иностранных путешественников. В министерстве здравоохранения Таиланда уверены, что смогут сдержать распространение COVID-19.

На данный момент Таиланд выдает лишь долгосрочные визы типа TR и STV, для получения которых нужно соблюсти ряд условий - в том числе подтвердить платежеспособность и наличие медицинской страховки на сумму $100 тыс. Туристам нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом, получить справку о здоровье, а после прилета провести 14 дней на карантине в одном из одобренных правительством отелей.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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