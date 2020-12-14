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Украина рассматривает вариант строительства ракетных катеров с Великобританией, – Уруский

Украина рассматривает вариант строительства ракетных катеров с Великобританией, – Уруский

Украина изучает различные варианты строительства ракетных катеров для нужд Военно-морских сил ВСУ, Министерство обороны находится в стадии переговоров по этому поводу, в частности, с Великобританией.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский во время пресс-конференции, передает Укринформ.

"На сегодняшний день подписан только предварительный меморандум по этому поводу, и Министерство обороны находится в стадии переговоров, в том числе с нашими партнерами из Великобритании, о том, какой тип катеров будет предложен нам, какой захочет украинская сторона. С другой стороны, мы рассматриваем различные варианты локализации этого производства у нас, в Украине, и рассматриваем различные компании, в том числе частные", – сказал Уруский.

В свою очередь генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев сказал, что на этой неделе планирует рабочую командировку в Николаевскую и Херсонскую области, где посетит предприятия концерна, чтобы изучить их способности по строительству катеров.

"Мы заинтересованы, чтобы этот заказ был выполнен на предприятиях "Укроборонпрома". Но то, в каком они состоянии, хочу увидеть воочию", – отметил Гусев.

Ранее, 7-8 октября, украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским  находилась с визитом в Великобритании. Во время переговоров речь шла об укреплении сотрудничества в военной и военно-технической сфере, что будет способствовать развитию украинских военно-морских баз с привлечением британских специалистов, в том числе о выделении Великобританией кредита Украине объемом 1,25 млрд фунтов стерлингов.

Достигнута договоренность о создании двух баз: в Черном и Азовском морях. Кроме того, речь идет о строительстве восьми катеров, основное вооружение которых состоит из восьми противокорабельных ракет.

Автор: 

Джерело:  Укринформ


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не верю...брехун и дали стоить на стадиони. скики можна терпити.. пора виходити и гнати проходимцив
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14.12.2020 19:31 Відповісти
вже богдана настріляла..вже ракет наробили..робиться тікі те де можна вкрасти а крадуть все... державою керуе такий собі злодій в мантіі вовк по априказу портнова..а зеленський маленький брехун..травку курить.
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14.12.2020 19:33 Відповісти

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