Украина рассматривает вариант строительства ракетных катеров с Великобританией, – Уруский

Украина изучает различные варианты строительства ракетных катеров для нужд Военно-морских сил ВСУ, Министерство обороны находится в стадии переговоров по этому поводу, в частности, с Великобританией.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский во время пресс-конференции, передает Укринформ.

"На сегодняшний день подписан только предварительный меморандум по этому поводу, и Министерство обороны находится в стадии переговоров, в том числе с нашими партнерами из Великобритании, о том, какой тип катеров будет предложен нам, какой захочет украинская сторона. С другой стороны, мы рассматриваем различные варианты локализации этого производства у нас, в Украине, и рассматриваем различные компании, в том числе частные", – сказал Уруский.

В свою очередь генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев сказал, что на этой неделе планирует рабочую командировку в Николаевскую и Херсонскую области, где посетит предприятия концерна, чтобы изучить их способности по строительству катеров.

"Мы заинтересованы, чтобы этот заказ был выполнен на предприятиях "Укроборонпрома". Но то, в каком они состоянии, хочу увидеть воочию", – отметил Гусев.

Ранее, 7-8 октября, украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским находилась с визитом в Великобритании. Во время переговоров речь шла об укреплении сотрудничества в военной и военно-технической сфере, что будет способствовать развитию украинских военно-морских баз с привлечением британских специалистов, в том числе о выделении Великобританией кредита Украине объемом 1,25 млрд фунтов стерлингов.

Достигнута договоренность о создании двух баз: в Черном и Азовском морях. Кроме того, речь идет о строительстве восьми катеров, основное вооружение которых состоит из восьми противокорабельных ракет.