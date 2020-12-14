Нацбанк смягчил требования к банкам для продажи непрофильных активов

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил банкам больше времени для очистки баланса от непрофильных активов, которые не используются при осуществлении банковской деятельности.

Изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №158 от 11 декабря, которое вступает в силу с 15 декабря, передает пресс-служба регулятора.

Внесенными изменениями Национальный банк разрешил банкам не вычитать из капитала балансовую стоимость непрофильных активов:

приобретенных в собственность до 30 декабря 2021 год (включительно) – в течение трех лет для всех непрофильных активов;

приобретенных в собственность с 31 декабря 2021 года – в течение двух лет для жилой недвижимости и одного года для других непрофильных активов.

В НБУ поясняют такое решение негативным влиянием пандемии и карантинных мероприятий на рынок недвижимости.

"Речь идет преимущественно об объектах жилой и коммерческой недвижимости, которые банки получили на баланс в процессе взыскания залогового имущества по кредитам", – отмечается в сообщении.