"Укрэксимбанк" выделил Мукачево и Мелитополю кредиты на 140 миллионов

Государственный "Укрэксимбанк" открыл долгосрочные лимиты Мукачево (Закарпатская область) и Мелитополю (Запорожская область) для финансирования муниципальных расходов бюджетов развития.

Как сообщает пресс-служба банка, кредитную линию объемом 50 млн грн сроком до пяти лет для Мелитополя планируется использовать для строительства бассейна и ремонтно-строительных работ на улицах города. В частности, капитального ремонта автомобильного моста и дорог, восстановления ливневой канализации и дождеприемных колодцев.

Объединенная территориальная община Мукачево привлекает почти 93 млн грн сроком до двух лет для реконструкции ДЮСШ и строительства дошкольного учреждения. Кроме того, за кредитные средства банка будут отремонтированы проезды и тротуары, а также оснащен скверы и парки города.

Решение об осуществлении заимствований были приняты городскими советами в соответствии с Бюджетным кодексом Украины, законом "О местном управления в Украине", постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка осуществления местных заимствований" и согласованы Министерством финансов Украины.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал 3 место (226,634 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.