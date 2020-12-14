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Мелітополь (15) Мукачево (36) фінансування (1953) Укрексімбанк (368)

"Укрэксимбанк" выделил Мукачево и Мелитополю кредиты на 140 миллионов

Государственный "Укрэксимбанк" открыл долгосрочные лимиты Мукачево (Закарпатская область) и Мелитополю (Запорожская область) для финансирования муниципальных расходов бюджетов развития.

Как сообщает пресс-служба банка, кредитную линию объемом 50 млн грн сроком до пяти лет для Мелитополя планируется использовать для строительства бассейна и ремонтно-строительных работ на улицах города. В частности, капитального ремонта автомобильного моста и дорог, восстановления ливневой канализации и дождеприемных колодцев.

Объединенная территориальная община Мукачево привлекает почти 93 млн грн сроком до двух лет для реконструкции ДЮСШ и строительства дошкольного учреждения. Кроме того, за кредитные средства банка будут отремонтированы проезды и тротуары, а также оснащен скверы и парки города.

Решение об осуществлении заимствований были приняты городскими советами в соответствии с Бюджетным кодексом Украины, законом "О местном управления в Украине", постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка осуществления местных заимствований" и согласованы Министерством финансов Украины.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал 3 место (226,634 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

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Джерело:  "Укрэксимбанк"


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Бассейн работает, дороги, по крайней мере основные, отличные.
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14.12.2020 19:06 Відповісти

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