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Минобороны подписало первые прямые контракты на импорт вооружений из Турции (обновлено)

Минобороны подписало первые прямые контракты на импорт вооружений из Турции (обновлено)

Министерство обороны Украины впервые в истории заключило прямые внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, подписав ряд соглашений с турецкими компаниями о передаче технологий и производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Как сообщил министр обороны Андрей Таран, речь идет о проектах, которые призваны образом усилить боевые возможности ВМС Украины для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе, передает пресс-служба министерства.

Министр отметил, что это первые конкретные договоренности в рамках недавно подписанного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики.

В свою очередь президент Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир отметил скорость перехода от договоренностей к практическому взаимодействию, подчеркнув, что Турция и Украина имеют очень много общих направлений сотрудничества в оборонной отрасли.

Как сообщалось, в октябре министр обороны Украины Андрей Таран и председатель Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир подписали Меморандум о намерениях относительно реализации оборонно-промышленных проектов по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей.

Также Андрей Таран и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар подписали межправительственное Рамочное военное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

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